Дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта сыграла главную роль в сериале «Раневская»

Мариэтта, дочь знаменитой российской актрисы Любови Полищук и Сергея Цигаля, в сериале «Раневская» сыграла главную роль. Премьера фильма состоялась в Театре Моссовета. Именно там длительное время и блистала Фаина Георгиевна.

Это не достижение, это смелость и слабоумие, — отметила Мариэтта, комментируя свое согласия сыграть великую артистку.

По словам Константина Эрнста юную и зрелую Фаину должна была сыграть одна и та же актриса. В итоге Мариэтта проводила много времени в гримерке. Сниматься с пластическим гримом было трудно, особенно в жару.

К слову, до этого дочь Полищук дважды пробовали на роль Раневской, однако в этих картинах она была эпизодическим персонажем. Только теперь 38-летняя актриса сыграла ее в 8-серийном байопике.