Историк моды Васильев предупредил Брутян о возможной измене Прилучного

Историк моды Александр Васильев решил высказаться о взаимоотношениях актерской супружеской пары Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Как известно, будущие супруги познакомились во время съемок фильма. В то время артист развелся с женой Агатой Муцениеце.

Наблюдая за четой, эксперт высказал такое мнение, что актриса должна опасаться, что на следующих съемках проекта Павла может увести какая-то молоденькая кинозвезда. Васильев даже не исключает, что он может изменить Зепюр. По словам историка моды, есть много привлекательных дам, которые захотят вступить в борьбу за сердце Прилучного.

Слова Александра звучат убедительно, если вспомнить, что актер "Мажора" очень увлекающаяся натура. После разрыва предыдущих отношений он нашел себе новую возлюбленную в лице актрисы Мирославы Карпович.

Добавим, что Брутян и Прилучный состоят в отношениях меньше года. Но вскоре ожидаю рождение ребенка.