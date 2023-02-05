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Мороз и гололед сделали петербургские дороги смертельно опасными

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Мороз и гололед сделали петербургские дороги смертельно опасными
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Резкое похолодание в воскресенье 5 февраля сделало опасными городские трассы, сообщило Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Водителям напомнили об увеличении тормозного пути и попросили быть внимательнее к пешеходам и осторожнее на поворотах, съездах с мостов, путепроводах и открытых участках. 

«Водителям необходимо заранее снижать скорость, выбирать безопасный режим движения, отказаться от совершения резких маневров и торможений, быть внимательным при проезде пешеходных переходов, учитывая погодные условия и состояние проезжей части. Пешеходам так же нужно быть особенно внимательными и осторожными при пересечении проезжей части, что тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается», - пишет TG-канал ведомства.

По отзывам петербургских водителей, в городе действительно скользко, и на относительно свободных в выходной день дорогах много столкновений, в том числе – с участием пассажирских автобусов.

 

Водитель, «собравший» целых четыре автомобиля, достоин ордена имени Александра Беглова за утверждение превосходства общественного транспорта над личным, шутят петербуржцы.

 

Петербуржцы дают друг другу советы по вождению на льду, и отмечают, что качество покрытия далеко «не фонтан» - где нет льда, там снежно-соленая каша, на которой колеса также скользят, да и она скоро замерзнет.

 

Работники коммунальных служб стараются бороться с наледью песчано-соляной смесью, в изобилии посыпая ею городские улицы. В результате по обочинам вырастают сугробы грязного снега, а пешеходы, тем временем, сообщают, что «идут по проезжей части, чтобы обувь не растворилась». 

Утром 5 февраля на дороги города Комитет по благоустройству вывел всего 117 единиц техники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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