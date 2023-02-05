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Никита Кацалапов и Лиза Арзамасова победили в финале ледового шоу «Ледниковый период»

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Никита Кацалапов и Лиза Арзамасова победили в финале ледового шоу «Ледниковый период»
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Фото из открытых источников

В минувшую субботу, 14 января, на «Первом канале» закончился очередной сезон «Ледникового периода». По итогам 11 из 12 выступлений с 84 баллами лидировала пара Оксана Домнина и Марат Башаров.

Все думали, что они добьются успеха и станут победителями. Но финальный прокат вышел у пары смазанным из-за падений. Жюри не дало «все шестерки», поэтому в финальном протоколе у них всего 95,86 балла. Марат и Оксана поделили третье место с парой Виктория Синицина и Иван Скобрев. Второе место у пары Евгения Медведева и Федор Федотов (95,92 балла по итогам прокатов).

Победителями шоу «Ледниковый период. Снова вместе» стали Лиза Арзамасова и Никита Синицын. Чистый прокат и успешный номер в финале позволили им стать лучшими, набрав 95,96 балла.

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