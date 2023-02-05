Новый проект Ларисы Долиной и Вали Карнавал негативно воспринят российскими зрителями

После начала СВО на Украине многие развлекательные передачи перестали выходить на российских телеканалах. Но на место подзабытым шоу пришли новые проекты. На Первом канале с начала Нового года, к примеру, в эфиры выходит передача ПОДКАСТ.ЛАБ, где гости общаются на разные темы. Начинается она поздно вечером.

До определенного времени передача оставалась без внимания публики. Но все изменилось, когда появилась в студии народная артистка РФ Лариса Долина вместе с блогером Валей Карнавал.

Как известно, несколько лет назад они повздорили. Лариса Александровна обвинила тиктокершу в отсутствии вокала. Видимо, создатели захотели помирить звезд. Долина и Карнавал спели вместе в эфире. Артистка даже пригласила Валю даже спеть на ее концерте. Но зрителям не понравилось появление Карнавал и Долиной на Первом канале.

"Для тиктокеров другие развлекательные каналы есть, Первый - лицо страны: зачем звать какую-то Карнавал?",

"Милохина убрали, Карнавал позвали -ну где логика?",

"Неужели им некого показывать. У нас что закончились талантливые артисты?",

"Весьма сомнительные герои!",

"Никакой смысловой нагрузки, только одни кривляния".