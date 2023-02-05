Одноклассник SHAMAN'а: «В школе девочки на него внимания не обращали, он был себе на уме»

Удивительно, но впевец SHAMAN, по которому сегодня сходят с ума миллионы девушек в стране, в школе не пользовался особым успехом. Все мысли парня занимало музыкальное творчество, поэтому одноклассники считали его странным.

В школе Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя) отличался от своих сверстников. Он одевался рок-н-рольно, часто делал мелирование волос, отсутствовал на уроках, поскольку посещал репетиции и пропадал на концертах. На выпускном вечере будущая звезда тоже отличился. Он пришел вместе с педагогом по вокалу. Учительница Марина Рощупкина стала вскоре его женой. Юноша покорил сердце женщины, которая его старше на 6 лет.

Скажем так, он был себе на уме. Много времени отдавал сцене, а не личному общению. Девочки на него не обращали внимания, — вспоминает одноклассник SHAMAN'а. Он появился в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.