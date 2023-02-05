Пользователи в Сети сравнили с пижамой новый наряд Ольги Бузовой на отдыхе в ЮАР

Артистка, отдыхающая сейчас в ЮАР, станцевала на камеру в костюме с разрезами. На голове у Ольги были два пучка. Экс-ведущая Дома-2 показала костюм со всех сторон, продемонстрировав свою фигуру.

В комментариях поклонники наряд Бузовой сравнили с детской пижамой. Они посоветовали девушке одеваться по возрасту. А кто-нибудь из ее окружения, скажите ей, что в этих трусах нужно спать, — написали пользователи.