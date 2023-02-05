Популярный актер Марат Башаров проиграл в финале шоу «Ледниковый период»

Актёр Марат Башаров с треском проиграл в заключительной части популярного ледового шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Из-за ошибки во время выступления артист вместе со своей партнёршей Оксаной Домниной получили третью позицию.

Российский актер и ведущий проекта «Битва экстрасенсов» Марат Башаров начал в финале «Ледникового периода» уверенно исполнять номер с Оксаной Домниной. Постановка, выбранная под композицию Россини, уже казалась многим шансом на победу. Но во время выступления Марат сделал недопустимую ошибку, которая и привела к его падению.

Неожиданно пара из фаворитов публики стала аутсайдерами. Они получили только третье место. Ни звездные судьи, ни зрители не ожидали такого поворота, ведь Башаров с Домниной всегда демонстрировал необычайное мастерство на льду, а поклонники шоу изначально рассчитывали на их победу.