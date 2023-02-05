Сборы фильма «Чебурашка» превысили шесть миллиардов рублей

Фильм "Чебурашка" ставит рекорды в российском прокате. Очередной из них состоялся в начале февраля, когда отечественная картина стала первой в истории полнометражной кинолентой, собравшей в кинотеатрах более шести миллиардов рублей.

По словам представителей сетей кинотеатров, "Чебурашка" будет в прокате до того времени, пока не иссякнет поток присутствующих зрителей, который в начале февраля был существенным.

Напоминаем, часть съемок проходили в Сочи, где использовался парк "Дендрарий", а также санаторий "Орджоникидзе". Образ Чебурашки создавали при помощи компьютерной анимации. Другом главного героя является не крокодил Гена, а садовник, роль которого сыграл российский актер театра и кино Сергей Гармаш.

Также в фильме задействованы Дмитрий Лысенков, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Федор Добронравов, Елена Яковлева и другие популярные артисты.