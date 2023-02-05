Сергей Писаренко опроверг слухи о проблемах с Первым каналом из-за его скандального видео

На днях появилась информация о том, что звезда «Уездного города» в шоу «Три аккорда» не появится. Сообщалось, что кадры с юмористом убрали из отснятого ранее материала якобы из-за того, что он вместе с Никишиным произнесли речь, осуждающую СВО.

Но сам Сергей утверждает, что это видео было сделано под давлением сотрудников СБУ после задержания на границе. Звезд буквально под дулом автомата заставили на камеру сказать эти слова.

«Можете сами посмотреть, что находимся в отделении полиции, Женя в полуобморочном состоянии. Большая беда, что ролик появился, а нам нужно было попасть в РФ, это был единственный способ! Мы русские, любим свою родину! Живу в Москве, переезжать не собираюсь, не верьте слухам, что эмигрировал в Эстонию», - заявил Писаренко.