«МК»: У попавшего под санкции актера Дмитрия Дюжева обнаружили симптом опасной болезни

Дмитрий Дюжев на днях появился на премьере нового фильма. Артист, который попал под санкции Канады, пришел на красную дорожку для того, чтобы пообщаться с журналистами. Репортеры обратили внимание на то, что актер в этот вечер выглядел необычно. Дело в том, что с него ручьем лил пот по лице, шее.

Дюжев все время промокал лицо платком, а через пару минут снова покрылся потом. Пот был таким обильным, что актеру несколько раз пришлось даже прервать интервью, чтобы убрать излишнюю жидкость.

Присутствующие остались потрясены. Они предположили, что у Дмитрия — гипергидроз, то есть повышенное потоотделение. У мужчин симптом может говорить о нарушении функций в функционировании нервной и эндокринной систем, диабете и других серьезных болезней. При этом сам Дюжев ничего не говорил о своем здоровье.