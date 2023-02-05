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«МК»: У попавшего под санкции актера Дмитрия Дюжева обнаружили симптом опасной болезни

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«МК»: У попавшего под санкции актера Дмитрия Дюжева обнаружили симптом опасной болезни
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Фото из открытых источников

Дмитрий Дюжев на днях появился на премьере нового фильма. Артист, который попал под санкции Канады, пришел на красную дорожку для того, чтобы пообщаться с журналистами. Репортеры обратили внимание на то, что актер в этот вечер выглядел необычно. Дело в том, что с него ручьем лил пот по лице, шее.

Дюжев все время промокал лицо платком, а через пару минут снова покрылся потом. Пот был таким обильным, что актеру несколько раз пришлось даже прервать интервью, чтобы убрать излишнюю жидкость.

Присутствующие остались потрясены. Они предположили, что у Дмитрия — гипергидроз, то есть повышенное потоотделение. У мужчин симптом может говорить о нарушении функций в функционировании нервной и эндокринной систем, диабете и других серьезных болезней. При этом сам Дюжев ничего не говорил о своем здоровье.

 

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