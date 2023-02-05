В Свердловской области простились с погибшим в СВО на Украине снайпером

В Свободном (Свердловская область) 4 февраля 20223 года простились со старшим снайпером Дмитрием Исаченко, еще одним погибшим на спецоперации. Об этом проинформировал глава городского округа Александр Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«При выполнении задачи спецоперации погиб Дмитрий Исаченко, наш земляк. Прощание с бойцом состоялось еще 4 февраля», — пишет Иванов.

Погибший служил рядовым. Дмитрию было всего 35 лет. Погиб Исаченко 11 декабря минувшего года. Посмертно был награжден орденом Мужества.

«От администрации Свободного и себя лично выражаю соболезнования близким и родным, всем тем, кто знал Дмитрия», — добавил Иванов.