Yandex.RTB

В Свердловской области простились с погибшим в СВО на Украине снайпером

Image 16+
В Свердловской области простились с погибшим в СВО на Украине снайпером
Военные новости
Фото из открытых источников

В Свободном (Свердловская область) 4 февраля 20223 года простились со старшим снайпером Дмитрием Исаченко, еще одним погибшим на спецоперации. Об этом проинформировал глава городского округа Александр Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«При выполнении задачи спецоперации погиб Дмитрий Исаченко, наш земляк. Прощание с бойцом состоялось еще 4 февраля», — пишет Иванов.

Погибший служил рядовым. Дмитрию было всего 35 лет. Погиб Исаченко 11 декабря минувшего года. Посмертно был награжден орденом Мужества.

«От администрации Свободного и себя лично выражаю соболезнования близким и родным, всем тем, кто знал Дмитрия», — добавил Иванов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Появилась новая информация о мобилизованных, сбежавших из поезда в Воронеже

Сегодня, 16:15

В Свердловской области простились с погибшим в СВО на Украине снайпером

Сегодня, 14:22

Пятеро сахалинцев и двое военнослужащих ВС РФ из других регионов погибли в зоне СВО

3-02-2023, 14:57

Подразделения ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Николаевка

2-02-2023, 22:18

«Не в ту сторону дует»: командир луганского ополчения усомнился в напускном патриотизме Стрелкова

31-01-2023, 21:32

Эффективное управление и быстрые решения: Безлер рассказал, какие меры помогут России победить в СВО

31-01-2023, 13:11

МК проинформировал, почему основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин травит Игоря Стрелкова (Гиркина)

30-01-2023, 20:38

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО

30-01-2023, 14:30

«РВ»: Переодетый в женщину украинец пытался убежать от мобилизации в Венгрию

29-01-2023, 17:32

На Украине погибли сразу трое ивановских военнослужащих

29-01-2023, 17:18

Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб в зоне военной спецоперации

29-01-2023, 15:20

NYT: Путин сменил Суровикина на Герасимова, чтобы провести широкомасштабное наступление весной

29-01-2023, 14:08

Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в СВО 28-летнего сына

26-01-2023, 09:21

Игнат: Тип западных истребителей, которые получит Украина, уже определен

24-01-2023, 18:58

«НТВ» проинформировал о причине медлительности Запада в передаче боевых танков Leopard ВС Украины

22-01-2023, 20:01

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Украина обречена на поражение из-за политических междоусобиц

22-01-2023, 19:45

В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» саратовец Алексей Юрзанов

22-01-2023, 14:29

«Zdf»: Михаил Подоляк назвал условием для мира с РФ возвращение стран к границам 1991 года

21-01-2023, 09:33

На Украине в ходе спецоперации ВС РФ погиб школьный учитель физкультуры из Свердловской области

20-01-2023, 15:25

В Telegram напомнили историю названия улицы Павших Героев в освобожденном Соледаре

19-01-2023, 18:26

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» местные таксисты отказываются везти пассажиров в аэропорт
  • 3-02-2023, 14:09

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» местные таксисты отказываются везти пассажиров в аэропорт

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом

В «Екатеринбурггазе» ответили на жалобы горожан на неприятный запах газа
  • Вчера, 21:50

В «Екатеринбурггазе» ответили на жалобы горожан на неприятный запах газа

В «Екатеринбурггаз» ответили на многочисленные жалобы жителей Уралмаша, а также Эльмаша о неприятном запахе, который похож на газ. По данным, в

В Санкт-Петербурге продолжают массово отменять или переносить концерты
  • Сегодня, 10:39

В Санкт-Петербурге продолжают массово отменять или переносить концерты

В Петербурге продолжают массово отменять или переносить выступления. В частности, были отменены концерты Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, которые

Олег Газманов подверг критике Меладзе, поддержавшего Украину на концерте в ОАЭ
  • 2-02-2023, 20:08

Олег Газманов подверг критике Меладзе, поддержавшего Украину на концерте в ОАЭ

На новогодние праздники Валерий Меладзе оказался в центре скандала из-за концерта в Дубае. Он на мероприятии в ОАЭ ответил на лозунг зрителя "Слава

Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин заявил, что артисту пора прекратить все концерты
  • 3-02-2023, 21:13

Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин заявил, что артисту пора прекратить все концерты

Лозунг певца Валерия Меладзе, который тот выкрикнул на новогоднем концерте в Дубае, наделал много шума в РФ. Народный депутат Государственной думы

Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина
  • 2-02-2023, 19:32

Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина

Жители Волгограда, которые пришли на гала-концерт в ЦКЗ (Центральный концертный зал), два часа ждали начала данного мероприятия. Концерт,

Новости партнеров
Новости партнеров
Онколог Копосов рассказал о самом распространенном виде рака у россиян
  • 3-02-2023, 11:57

Онколог Копосов рассказал о самом распространенном виде рака у россиян

Самыми распространенными видами рака в России является рак молочной железы у женщин, а также рак предстательной железы у мужчин. Что касается

В Екатеринбурге популярный ночной клуб Chili проверили силовики
  • Вчера, 21:56

В Екатеринбурге популярный ночной клуб Chili проверили силовики

В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 февраля в популярной ночной клуб Chili нагрянула полиция. Как оказалось, его силовики проверяли в рамках

Щербинин проинформировал, должна ли управляющая компания ремонтировать подъезд дома
  • Вчера, 12:11

Щербинин проинформировал, должна ли управляющая компания ремонтировать подъезд дома

Андрей Щербинин, который занимает должность исполнительного директора общественного движения «Открытое жилье», а также экс-начальника городского

Жители домов под Екатеринбургом возмущены платежками ЖКХ на десятки тысяч рублей
  • 3-02-2023, 14:00

Жители домов под Екатеринбургом возмущены платежками ЖКХ на десятки тысяч рублей

Жительница поселка Прохладного (Белоярский городской округ, Свердловская область) рассказала о том, что в декабре 2022 года в «ЭнергосбыТ Плюс»