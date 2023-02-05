Валерия Ланская впервые высказалась о болезни фигуриста Романа Костомарова

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом
В Петербурге продолжают массово отменять или переносить выступления. В частности, были отменены концерты Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, которые
Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской
Лозунг певца Валерия Меладзе, который тот выкрикнул на новогоднем концерте в Дубае, наделал много шума в РФ. Народный депутат Государственной думы
После начала СВО на Украине многие развлекательные передачи перестали выходить на российских телеканалах. Но на место подзабытым шоу пришли новые
Отечественный и российский эстрадный певец Олег Газманов поделился своими мыслями касательно недавнего инцидента, который с ним произошел в Дубае. Во
15 мобилизованных без разрешения командования покинули поезд 4 февраля 2023 года в Воронежской области. Как пишет «КоммерсантЪ», при этом вернулись
В Екатеринбурге раздражение от новых феминитивов в основном испытывают женщины. Данными исследования поделились аналитики крупнейшего сервиса по
Самыми распространенными видами рака в России является рак молочной железы у женщин, а также рак предстательной железы у мужчин. Что касается
В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 февраля в популярной ночной клуб Chili нагрянула полиция. Как оказалось, его силовики проверяли в рамках