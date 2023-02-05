Валерия Ланская впервые высказалась о болезни фигуриста Романа Костомарова

Валерия Ланская вместе с Романом Костомаровым вместе катались в последнем сезоне «Ледникового периода». Звезды во время ледового шоу сильно сдружились, поэтому состояние здоровья фигуриста вызвало сильную тревогу у партнерши.

«Вот так хочу, болтать, кататься с Ромой! Никак иначе! Сегодня был показан последний выпуск «Ледникового периода. Снова вместе» опять хочу быть вместе!», — пишет в личном блоге Валерия.

Подписчики Ланской поддержали своего кумира и также пожелали спортсмену полного выздоровления и скорейшего возвращения на лед. Напомним, что Костомаров продолжительное время находится в больнице. На фоне тяжелой болезни у Романа развился сепсис, а также гангрена. Спортсмену даже могут ампутировать пальцы на ноге.