Жизнь актера Виктора Ильичева разделилась на до и после эмиграции в США

В 1968 году Виктор Ильичев был приглашен на очередное мероприятие, где и встретил Светлану Осиеву. Через год они поженились, в 1971 году впервые стали родителями.

Балерина трудилась в Кировском театре, очень много гастролировала. Вышла она на пенсию в 38 лет, затем по приглашению уехала в Чехословакию. Вскоре уже работала в Португалии, Италии, Флориде. Следом за супругой последовал Виктор, которого на тот момент перестали снимать. Накопив денег, семья обзавелась домом в Бока-Ратоне (штат Флорида, США).

Все эти годы Ильичев мечтал сняться в кино. Ему присылали разные сценарии, однако эти сюжеты артисту не нравились. В 2004 году Анатолий Эйрамджан снял его в 3-х картинах. Публика хорошо приняла кинофильмы, но в России они так и остались незамеченными.

В 2008 году у артиста кино диагностировали рак мочевого пузыря. Недуг обнаружили слишком поздно, поэтому доктора давали знаменитости полгода. Виктор согласился на операцию, которая стала спасением.

Через год рак снова вернулся. Ильичев согласился даже на экспериментальные средства, но метастазы прогрессировали. Жизнь актера оборвалась в 2010 году.