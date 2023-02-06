Китайский дипломат сделал заявление об отношениях с США

Заместитель руководителя китайского внешнеполитического ведомства Се Фэн в эфире по телевидению прокомментировал ситуацию с дипломатическими отношениями между Китаем и США после инцидента с аэростатом. Он заявил об осложнении этих отношений после того, как в США ликвидировали китайский аэростат.

Се Фэн отметил, что действия американского политического руководства противоречат интересам китайского государства. В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили протест и заявили, что изучают варианты с ответными действиями.

Се Фэн подчеркнул, что политическое руководство Китая намерено отстаивать интересы государства.