77-летний режиссер Никита Михалков впервые вышел на сцену после январской госпитализации

Знаменитый режиссер Никита Михалков впервые появился на публике после своей недавней экстренной госпитализации. Маэстро вышел на сцену вместе с участниками спектакля «12» в Театре сатиры.

В распоряжении журналистов появились эксклюзивные фото и видео присутствия легендарного режиссера в зале. Постановка «12» была поставлена по мотивам одноименного кинофильма Михалкова. Повествует она о 12 присяжных, которые решают, виновен 18-летний юноша в убийстве отца или нет.

В постановке также были заняты знаменитые российские актеры, включая Владимира Долинского, Сергея Степанченко, Николая Бурляева, и других.

До этого предполагалось, что 77-летний Никита Сергеевич появится на вручении национальной награды РФ «Золотой орел» 27 января. Но этого не произошло из-за проблем со здоровьем.