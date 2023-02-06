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Актриса Людмила Поргина: «Марк Варшавер мне просто мстит»

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Актриса Людмила Поргина: «Марк Варшавер мне просто мстит»
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Фото из открытых источников

Людмила Поргина рассказала, почему она не играет на сцене «Ленкома». Как утверждает актриса, Марк Варшавер ей не дает ролей. По словам 74-летней артистки, он ее не хочет видеть даже в незначительных ролях. Не появится вдова Караченцова в спектакле «Бесы» по пьесе Булгакова, хотя говорилось, что она выступит в роли турчанки на константинопольском базаре.

«Меня на репетицую вызывают, прихожу, просто сижу в зале театра. На сцену мне не дают выйти. Это унижение для актера. Мне обидно за себя», - жалуется артистка.

Поргина отметила, что начало происходить это после того, как она сказала, что театром должен руководить не директор, а худрук-режиссер. После этого, по словам знаменитости, Варшавер мстит ей и не пускает на сцену.

Уйти из «Ленкома» Людмила Андреевна не может и не хочет, поскольку обещала мужу Николаю Караченцову перед смертью, что будет оставаться в «Ленкоме», который считает своим домом.

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