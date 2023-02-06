Акунин снова принялся за историю России. Под угрозой оказались национальные герои!

На днях Борис Акунин, в настоящее время проживающий за рубежом, сообщил, что в России в отношении него вводится цензура. Но на самом деле в стране никто автора не преследует, его новые русофобские сочинения продаются на российских книжных прилавках. Издание "Царьград" обратило внимание на еще одну новинку книжного рынка - это сборник жизнеописаний "Яркие люди Древней Руси" Акунина. Книга похожа на претензию "свежего взгляда на историю РФ". Хотя на самом деле издание является плодом фантазий "историка", которая по качеству не отличается от опусов академика Фоменко. О том, как писатель "трактует" прошлое России, общественность узнала по его известному труду "История российского государства". Книга "Яркие люди Древней Руси" продолжает издевательство над отечественной историей.

В связи с этим правозащитный центр "Царьград" инициировал проверку на наличие в новой книге Акунина экстремистских материалов. Было направлено заявление на имя генерального прокурора РФ.