Александр Олешко впервые проинформировал о конфликте со Спартаком Мишулиным

Александр Олешко рассказал о причинах конфликта с коллегой Спартаком Мишулиным. Ссора началась при передаче роли Карлсона от Олешко от Мишулина. Они вместе выступают в постановке «Неаполь — город миллионеров».

Александр вызвался провести индивидуальные репетиции в гримерке со Спартаком. В итоге артисты поругались.

«Простите, но не хочу играть Карлсона». Он спросил с изумлением: «Почему?» — «Потому что лучше, чем вы, я эту роль не смогу сыграть», — сказал Олешко.

«Он стал сильно ругаться. Промолчал, развернулся, вышел из гримерки. В спину продолжали нестись возмущения и крики Спартака Васильевича, что мол так не делается, я дурак», — добавил он.

Однако, в будущем артистам удалось помириться. Позже этот конфликт угас, а сами они отнеслись к произошедшему с юмором. Более того, звезды продолжили вместе выступать в театре.