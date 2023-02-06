Андрей Норкин принёс свои извинения Олегу Газманову

В выходные в соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин. Сюжет с критикой деятельности некоторых патриотических артистов зрители и коллеги посчитали личной точкой зрения телеведущего.

В сюжете "Места встречи" в том числе прозвучала критика в адрес Олега Газманова. Артист, посмотрев эфир, был расстроен его интерпретацией.

Норкин в свой черед заверил, что редакторы программы ничего плохого не имели в виду. Команда шоу формирует информационное пространство для дискуссий, однако не обвиняет патриотов ни в чем. Андрей лично к Газманову относится с уважением, поэтому не умаляет его патриотические чувства и любовь к своей родине.

К тому же, ведущий решил также извиниться. Он подчеркнул, что просит прощения у певца не столько за сюжет, как за неверную интерпретацию, которая привела к тому, что звезды расстроились, которых Норкин ценит.