Артист Григорий Лепс порекомендовал своим поклонникам меньше употреблять алкогольные напитки

Заслуженный артист РФ Григорий Лепс обратился к своим поклонникам со сцены. Произошло это во время фестиваля «Золотой граммофон» в Петербурге. Певец посоветовал фанатам не пить много алкогольных напитков.

На такие слова 60-летнего артиста обратил внимание внимание портал Teleprogramma. После выступления исполнителя телеведущий данного мероприятия Николай Басков попросил своего коллегу пожелать публике что-то доброе и хорошее.

«Люди, всем желаю здоровья, счастья. Ребята, много не пейте. Нам с Николаем Басковым это не помогает, у тебя болит нога, у меня болит рука», — высказался Лепс.

Отметим, ранее певец признался, что он «вел всегда здоровый образ жизни». Исполнитель заверил, что алкоголь не вредит этому. Ведь есть люди, которые не выпили ни одной рюмки спиртного, а скончались в 30 лет от инфаркта.