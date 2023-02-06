Башмет рассказал о дружбе с Никитой Михалковым

2 февраля исполнилось 80 лет с дня победы в Сталинградской битве. К данной годовщине в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Москве прошла премьера постановки «Солдатами не рождаются». В ней принял участие и камерный ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета. Это совместный проект Фестиваля искусств Башмета и Центра театра и кино Никиты Михалкова.

«С Михалковым мы близкие друзья. Познакомились очень давно. На Николиной горе мы соседи. Он любит бильярд, я тоже люблю бильярд, у нас целые баталии были. У нас также есть традиция: в Новый год, в час ночи, к нему захожу либо он с гостями ко мне приходит. Однажды был членом жюри конкурса – у меня в каждом среди судей должен быть актер либо режиссер, все-таки это артист выходит на сцену. Один конкурс проходил накануне Нового года. Была новогодняя ночь. Входит Никита, а за ним – его гости с шампанским. Все они поют альтовую сонату Шостаковича! Он, бедный, пока в жюри сидел, 28 раз услышал сонату. Вот он решил обыграть это!».