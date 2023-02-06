Бейонсе не смогла получить статуэтку «Грэмми» из-за того, что застряла в пробке

В ночь с 5 на 6 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе прошла 65 торжественная церемония вручения знаменитой премии «Грэмми». На мероприятии появились самые крупные и самые известные звезды в музыкальной индустрии.

Но зрители с нетерпением ждали появления двух самых главных номинанток — певиц Адель и Бейонсе. Каждая из артисток была номинирована на большое количество премий. Бейонсе в этом году и вовсе могла побить рекорд «Грэмми» по числу побед в нескольких номинациях. Так и случилось. Правда, исполнительница пропустила столь важный момент.

41-летняя звезда мировой эстрады объявлена победительницей в номинации «Лучшая песня в стиле R&B», но не поднялась на сцену. Ведущий Тревор Ноа отсутствие певицы объяснил тем, что она уже в пути, но застряла в пробке.

Кстати, у дивы это далеко не единственная статуэтка. До начала шоу получила награду за «Лучшее исполнение в стиле R&B» и статуэтку за «Лучшее танцевальное и электронное исполнение».