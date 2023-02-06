Британская рок-группа URIAH HEEP отменила свой концерт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге британская рок-группа URIAH HEEP отменила свой концерт 13 апреля. Коллектив должен был выступить в ККТ «Космос», но организаторы решили совсем не проводить выступление. Информация появилась на сайте концертного театра, где должно было состоятся мероприятие.

«Концерт группы URIAH HEEP в Екатеринбурге отменен. Что касается возврата денег за билеты, можно обращаться к билетному оператору, у которого их приобретали», — сообщили представители площадки.

Отметим, что британцы должны были отправиться в тур по городам России еще в 2020 году в честь своего 50-летия карьеры. В Екатеринбурге выступление было запланировано на 3 апреля 2020 года, но его перенесли из-за пандемии. Последней датой музыкального мероприятия стало 13 апреля 2023 года.