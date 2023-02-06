«Царьград»: Дмитрия Назарова заподозрили в работе на ЦРУ

Портал «Царьград» сегодня сообщил о том, что Дмитрия Назарова заподозрили в работе на ЦРУ. Экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков такую версию написал в своем Telegram-канале.

Ранее директор ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что ведомство готово сотрудничать со всеми теми, кто критикует российские власти и население.

«Они думали, что „всего лишились“, теперь, благодаря „добрым дядям“ из ЦРУ — антироссийской пропаганде и западным спецслужбам — можно долларов нажить», — написал Роман Худяков.

Ранее актера исключили из состава новой экранизации фильма «12 стульев». Все сцены, отснятые до этого с Назаровым, вырежут и и переснимут с новым артистом. Дмитрий в картине сыграл Кису Воробьянинова. Причиной его отмены в стране стали сатирические стихи, в которых актер критикует российское правительство.