Филиппа Киркорова проигнорировала певица Мадонна на церемонии премии «Грэмми»

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 6 февраля, завершилась 65-я церемония вручения престижной премии «Грэмми». Среди самых знаменитых мировых гостей на мероприятии оказался поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который в эти дни отдыхал в США.

Ради легендарного события певец даже пропустил отечественный «Золотой граммофон», который состоялся в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье.

Артист в своем личном микроблоге поделился с подписчиками видеороликом из зрительского зала. Также Киркоров опубликовал эксклюзивный бэкстейдж. Филипп Бедросович, с ног до головы одетый в одежду бреда Versace, за кулисами встретил американскую певицу Мадонну. Но та прошла мимо него, не посмотрев в сторону исполнителя.

Судя по всему, мировая звезда посчитала Киркорова недостойным ее внимания. Сам поп-король не ответил на такое унижение, он только молча проводил поп-диву взглядом.