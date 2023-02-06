Yandex.RTB

Филиппа Киркорова проигнорировала певица Мадонна на церемонии премии «Грэмми»

Image 16+
Филиппа Киркорова проигнорировала певица Мадонна на церемонии премии «Грэмми»
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 6 февраля, завершилась 65-я церемония вручения престижной премии «Грэмми». Среди самых знаменитых мировых гостей на мероприятии оказался поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который в эти дни отдыхал в США.

Ради легендарного события певец даже пропустил отечественный «Золотой граммофон», который состоялся в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье.

Артист в своем личном микроблоге поделился с подписчиками видеороликом из зрительского зала. Также Киркоров опубликовал эксклюзивный бэкстейдж. Филипп Бедросович, с ног до головы одетый в одежду бреда Versace, за кулисами встретил американскую певицу Мадонну. Но та прошла мимо него, не посмотрев в сторону исполнителя.

Судя по всему, мировая звезда посчитала Киркорова недостойным ее внимания. Сам поп-король не ответил на такое унижение, он только молча проводил поп-диву взглядом.

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Российский актер Вячеслав Гришечкин опроверг информацию о своей госпитализации в больницу с инфарктом

Сегодня, 15:07

Садальский раскритиковал руководителя столичного «Ленкома» за идею заменить Чурикову Васильевой

Сегодня, 14:59

Башмет рассказал о дружбе с Никитой Михалковым

Сегодня, 14:45

Артист Григорий Лепс порекомендовал своим поклонникам меньше употреблять алкогольные напитки

Сегодня, 14:38

Оскар Кучера признался, что считал Пугачеву и Галкина мудрыми людьми до начала российской СВО

Сегодня, 14:30

Телеведущая Яна Чурикова рассказала правду о постановках на проекте «Фабрика звезд»

Сегодня, 14:13

Любовь Успенская рассказала в эфире телешоу «Три аккорда», что ее бил по голове смычком отец

Сегодня, 14:04

Стартовали съёмки приключенческого реалити-шоу «Новые звёзды в Африке»

Сегодня, 13:55

Филиппа Киркорова проигнорировала певица Мадонна на церемонии премии «Грэмми»

Сегодня, 13:48

Андрей Норкин принёс свои извинения Олегу Газманову

Сегодня, 13:44

Телеведущая Елена Летучая оказалась в морге во время съемок сериала «Патриот»

Сегодня, 13:34

Певица Светлана Лобода выступила на концерте в Казахстане с треками на русском языке

Сегодня, 13:19

Актриса Людмила Поргина: «Марк Варшавер мне просто мстит»

Сегодня, 11:05

Александр Олешко впервые проинформировал о конфликте со Спартаком Мишулиным

Сегодня, 10:57

Российского актера Дмитрия Назарова заподозрили в работе на американское ЦРУ

Сегодня, 10:49

Бейонсе не смогла получить статуэтку «Грэмми» из-за того, что застряла в пробке

Сегодня, 10:22

Британская рок-группа URIAH HEEP отменила свой концерт в Екатеринбурге

Сегодня, 10:13

В ресторанах Екатеринбурга появилось больше полусотни квизов и викторин

Сегодня, 10:03

Российский композитор Игорь Матвиенко выступает против песен с фальшивым патриотизмом

Сегодня, 09:57

Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые стали наставниками шоу «Голос»

Сегодня, 09:50

Появились новые детали побега мобилизованных граждан РФ из поезда в Воронеже
  • Вчера, 16:15

Появились новые детали побега мобилизованных граждан РФ из поезда в Воронеже

15 мобилизованных без разрешения командования покинули поезд 4 февраля 2023 года в Воронежской области. Как пишет «КоммерсантЪ», при этом вернулись

Посёлок и хутор в Белгородской области 5 февраля подверглись обстрелу ВСУ
  • Вчера, 17:46

Посёлок и хутор в Белгородской области 5 февраля подверглись обстрелу ВСУ

Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской

В Петербурге началась массовая отмена и перенос концертов топовых концертов
  • Вчера, 10:39

В Петербурге началась массовая отмена и перенос концертов топовых концертов

В Петербурге продолжают массово отменять или переносить выступления. В частности, были отменены концерты Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, которые

Белгородский художник Новиков увидел в изображённой им иконе образ Путина
  • Вчера, 17:38

Белгородский художник Новиков увидел в изображённой им иконе образ Путина

3 февраля 2023 года в Белгороде прошла выставка «Художники Донбасса — Белгородчине». Она получила президентский грант. Всего представлено зрителям

Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин заявил, что артисту пора прекратить все концерты
  • 3-02-2023, 21:13

Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин заявил, что артисту пора прекратить все концерты

Лозунг певца Валерия Меладзе, который тот выкрикнул на новогоднем концерте в Дубае, наделал много шума в РФ. Народный депутат Государственной думы

Новый проект Ларисы Долиной и Вали Карнавал негативно воспринят российскими зрителями
  • Вчера, 10:11

Новый проект Ларисы Долиной и Вали Карнавал негативно воспринят российскими зрителями

После начала СВО на Украине многие развлекательные передачи перестали выходить на российских телеканалах. Но на место подзабытым шоу пришли новые

Новости партнеров
Новости партнеров
Superjob: Екатеринбурженки испытывают негативные эмоции от использования новых феминитивов
  • Вчера, 13:45

Superjob: Екатеринбурженки испытывают негативные эмоции от использования новых феминитивов

В Екатеринбурге раздражение от новых феминитивов в основном испытывают женщины. Данными исследования поделились аналитики крупнейшего сервиса по

«АиФ»: Врач-терапевт Назаров разъяснил, как нужно собрать ртуть из разбившегося градусника
  • Вчера, 18:02

«АиФ»: Врач-терапевт Назаров разъяснил, как нужно собрать ртуть из разбившегося градусника

Врач-терапевт Александр Назаров из Тюмени рассказал, что нужно делать, если разбился ртутный градусник, и как правильно собрать ртуть. Накопление

«Газета.Ru»: женщинам, которые больше не планируют детей, посоветовали удалить яичники
  • Вчера, 20:35

«Газета.Ru»: женщинам, которые больше не планируют детей, посоветовали удалить яичники

Ученые призвали женщин удалять фаллопиевые трубы и яичники, если они не планируют заводить детей для того, чтобы избежать рака яичников. Рак яичников

В Екатеринбурге популярный ночной клуб Chili проверили силовики
  • 4-02-2023, 21:56

В Екатеринбурге популярный ночной клуб Chili проверили силовики

В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 февраля в популярной ночной клуб Chili нагрянула полиция. Как оказалось, его силовики проверяли в рамках