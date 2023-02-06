Эксперт объяснил, почему публика в «Сан-Ремо» не захотела слушать обращение Зеленского

Владимир Зеленский на итальянский конкурс "Сан-Ремо" направит текстовое обращение. Его видеовыступления не будет. Об этом сообщили организаторы музыкального фестиваля.

Cлово украинскому лидеру планировали дать в заключительный день, 11 февраля. Противники видеообращения даже создали петицию, под ней подписались 95 тысяч человек. Высказались против многие медиаперсоны. То, что против видео президента Украины выступили итальянцы, и неудивительно. Об этом заявил политолог Алексей Чадаев.

А вот то, что текстовое обращение Владимира Зеленского на фестивале в Сан-Ремо все же зачитают, является результатом настырности украинской дипломатии. Именно в навязчивой рекламы они ведут информационную борьбу, заключил эксперт.