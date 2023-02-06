Как выглядела первая телевизионная реклама в СССР. Вы никогда не догадаетесь, о чем она была!

Первые советские телевизоры появились в 30-х годах, но массовыми стали только в 1949 году. В 1955 году насчитывалось миллион владельцев телевизоров, к 1960-му число выросло в 5 раз, к 1963 году превысило 10 млн. Тогда стало понятно, что на советские экраны должна прийти реклама.

СССР тогда возглавлял Никита Хрущев. Его чья страсть к кукурузе известна всем. Кукурузная кампания стартовала только 1955-м, после того как он остался под впечатлением после разговора с фермером Росуэлом Гастом из США. Легендарный снимок Хрущева с початком был сделан на его поле.

Поэтому закономерно, что первая в Советском Союзе реклама посвящена именно кукурузе. Жанр типичный для 60-х годов — музыкальная короткометражка, котрая отсылает зрителя к опереттам и мюзиклам того периода времени.

[media= ]