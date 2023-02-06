Младший брат Чулпан Хаматовой Шамиль строит карьеру в России, снявшись в новом телесериале

Актёр театра и кино Шамиль Хаматов недавно снялся в телесериале "Комплекс бога". Премьера многосерийного фильма состоялась 3 февраля 2023 год. О том, что младший родной брат Чулпан Хаматовой активно строит карьеру в России, написал Телеграм-канал "НеМалахов".

Шамилю 38 лет, он на десять лет младше звездной сестры. Как известно, он сейчас играет в театре "Современник", в котором ранее сработала его родственница.

Пока Чулпан всячески пытается за рубежом перезапустить свою актёрскую карьеру, Шамиль уверенно идет к успеху в РФ. В новом кинопроекте мужчина сыграл роль пианиста, у которого похитили дочь.

Добавим, что роль Севки Горяева в постановке «Голая пионерка» по роману Кононова для актёра на сцене «Современника» стала дебютом. В 2016 году он стал лауреатом московской премии в области искусства и литературы в номинации «Театральное искусство».