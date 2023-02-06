На фигуре Оксаны Федоровой могли сказаться серьезные проблемы со здоровьем

Оксана Фёдорова считается одной из самых красивых женщин в России. Но нужно сказать, что последние месяцы модель выглядит не наилучшим образом.

Доказательством этого стала новая публикация красотки. На рекламном видеоролике звезда примеряет свободные наряды. Даже невооруженным взглядом видно, что достаточно объёмная одежда не спасает ситуацию. Выглядит Федорова полно.

Журналисты связались с врачом-диетологом Евгением Арзамасцевым. Как отметил специалист, такие изменения в фигуре могут быть связаны с серьезными проблемами со здоровьем.

Как объяснил доктор, неконтролируемый набор веса, а также отечности могут говорить о проблемах с почками или сердцем. Вместе с тем эксперт отметил, что по одной фотографии или видео определить степень проблемы и ее наличие невозможно.