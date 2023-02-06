Оскар Кучера признался, что считал Пугачеву и Галкина мудрыми людьми до начала российской СВО

После начала проведения СВО ВС России страну покинули многие знаменитые персоны. По этому поводу решил высказать свое мнение Оскар Кучера. Актер отметил, что отъезд некоторых из артистов для него стал большим ударом.

Артист представить себе не мог, что звездная чета Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) займет такую позицию по отношению к Украине. Для Оскара это стало настоящим шоком.

«От Пугачевой и Галкина не ожидал такого. Они мне казались очень мудрыми людьми. Вот Сеня Слепаков —это для меня просто… Его очень люблю. Сейчас пребываю в растерянности. Как же это низко. Я говорю о песне, которую написал он, очень талантливый человек. Могу понять тех, кто уехал, кто боится отождествлять себя с РФ. Молчите либо что-либо предлагайте, а вы просто гадите», — заявил Кучера.

Примечательно, об этом Оскар сказал в интервью Екатериной Малашенко на канале «360» на RUTUBE.