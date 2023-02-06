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От рвущихся труб – к убитым тротуарам. Почему петербуржцы хотят по дефектной плитке

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От рвущихся труб – к убитым тротуарам. Почему петербуржцы хотят по дефектной плитке
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Смольный при губернаторе Александре Беглове планирует разработать программу ремонта тротуарной плитки в историческом центре Петербурга. Предполагается, что программа появится до конца апреля 2023 года. По информации СМИ, тротуарная плитка повреждается из-за необходимости часто ремонтировать ветхие подземные коммуникации.

По информации «Фонтанки», гарантийный срок службы тротуарной плитки составляет не менее пяти лет, однако в центре Петербурга покрытие зачастую не держится так долго. Причина кроется в состоянии подземных коммуникаций. Из-за прорывов и необходимости производить частый точечный ремонт плитку «вскрывают». Затем траншеи закапывают подрядчики, чья квалификация подвергается серьезной критике.

Отмечается, что укладку новой плитки в историческом центре Петербурга оплатит «Газпром». Речь идет о пространствах, вымощенных гранитом в период с 2008 по 2021 год. Оплата пройдет в рамках соглашения, подписанного еще при экс-губернаторе Валентине Матвиенко. Согласно проекту, «Газпром» профинансирует ремонт 18 тысяч квадратных метров на 80 участках.

Внимания со стороны также требуют еще 60 тысяч кв. м. плитки, однако к ним корпорация отношения не имеет. Под тротуарами залегают тысячи километров коммуникаций: электрокабели, трубы, линии связи, которые требуют постоянного ремонта – как планового, так и аварийного.

Отметим, что «трубные» аварии в Петербурге при губернаторе Александре Беглове стали почти «нормой». ЧП на подземных коммуникациях регистрируются почти ежедневно, а причины кроются в изношенности инфраструктуры. Прокуратура сообщала о 40-80% изношенных коммуникаций в Петербурге, 30% из которых требуют немедленной замены.

Также стало известно, что пятая часть теплосетей, которая прошла проверку с помощью инновационной технологии, имеет дефекты. Об этом заявил глава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Антон Свиридов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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