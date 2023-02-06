Певица Светлана Лобода выступила на концерте в Казахстане с треками на русском языке

Видеоролик с выступления в Астане был опубликован Telegram-каналом «НеМалахов». Светлана настолько страстно исполняла хиты Валерия Меладзе на русском языке, что «декольте едва не треснуло». Публика тепло приняла Лободу. Все пришедшие зрители радостно подпевали певице.



Отмечается, что новых треков на украинском языке в ее репертуаре не оказалось. Сама артистка из Украины после выступления выразила благодарность всем тем, кто посетил в Астане ее шоу. Звезда также призналась, что гости подарили ей незабываемые впечатления и много сил. Выступление в Казахстане она назвала одним из лучших.



Украинская певица Светлана Лобода, которая продолжительно работала и жила в России, выступила на днях в Казахстане со своим сольным концертом. Гостей мероприятия исполнительница порадовала композициями, но на русском языке.