Певица Светлана Лобода выступила на концерте в Казахстане с треками на русском языке

15 мобилизованных без разрешения командования покинули поезд 4 февраля 2023 года в Воронежской области. Как пишет «КоммерсантЪ», при этом вернулись
Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской
В Петербурге продолжают массово отменять или переносить выступления. В частности, были отменены концерты Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, которые
3 февраля 2023 года в Белгороде прошла выставка «Художники Донбасса — Белгородчине». Она получила президентский грант. Всего представлено зрителям
Лозунг певца Валерия Меладзе, который тот выкрикнул на новогоднем концерте в Дубае, наделал много шума в РФ. Народный депутат Государственной думы
После начала СВО на Украине многие развлекательные передачи перестали выходить на российских телеканалах. Но на место подзабытым шоу пришли новые
В Екатеринбурге раздражение от новых феминитивов в основном испытывают женщины. Данными исследования поделились аналитики крупнейшего сервиса по
Врач-терапевт Александр Назаров из Тюмени рассказал, что нужно делать, если разбился ртутный градусник, и как правильно собрать ртуть. Накопление
Ученые призвали женщин удалять фаллопиевые трубы и яичники, если они не планируют заводить детей для того, чтобы избежать рака яичников. Рак яичников
В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 февраля в популярной ночной клуб Chili нагрянула полиция. Как оказалось, его силовики проверяли в рамках