Сегодня в ряде Телеграм-каналов и средствах массовой информации появилась информация о том, что российский актер Вячеслав Гришечкин был госпитализирован в одну из больниц. Как сообщалось, артиста экстренно отправили в клинику с подозрение на инфаркт.

Также говорилось, что актеру провели операцию, в ходе которой поставили стент.

Журналисты связались с Гришечкиным, чтобы выяснить подробности госпитализации. Вячеслав Германович сильно удивился подобной информации. Он назвал это полным враньем.