Сегодня в ряде Телеграм-каналов и средствах массовой информации появилась информация о том, что российский актер Вячеслав Гришечкин был госпитализирован в одну из больниц. Как сообщалось, артиста экстренно отправили в клинику с подозрение на инфаркт.
Также говорилось, что актеру провели операцию, в ходе которой поставили стент.
Журналисты связались с Гришечкиным, чтобы выяснить подробности госпитализации. Вячеслав Германович сильно удивился подобной информации. Он назвал это полным враньем.
"Три года назад был инфаркт. Тогда мне и сделали стент сосудов. Сейчас я чувствую себя нормально. Все страшное осталось позади. Не знаю даже, откуда появилась такая информация, что меня госпитализировали. Это все полное вранье. Я жив и здоров, чего всем вам желаю", — признался 60-летний артист.