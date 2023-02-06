Сегодня Игорю Матвиенко исполняется 63 года. В интервью известный композитор рассказал о проявлениях патриотизма. По словам музыканта, на композициях, в которых воспевали деньги и запрещенные препараты, потребительское отношение к женщинам, выросло целое поколение. Через какой-то промежуток времени все осознают, что на самом деле происходит. Также поменялось мировоззрение у композиторов.

Как признался Игорь Игоревич, появилось много хитов с патриотическим уклоном. Однако лично он не приемлет творчество артистов с неискренним патриотизмом. Маэстро считает, что в настоящее время качественно исполнять композиции может лишь SHAMAN.

"Ура-патриотика неискренняя и с перегибом мне не нравится. Такие композиции выпускаются, но навсегда и сразу же исчезают. Дело не в количестве патриотических хитов, в том, насколько они качественные и честные, — заявил Матвиенко.

Также он выразил надежду, что звезды, покинувшие РФ, вскоре вернутся назад, поскольку русскому человеку непросто жить за границей.