Садальский раскритиковал руководителя столичного «Ленкома» за идею заменить Чурикову Васильевой

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер сейчас занимается подбором артистки, которая заменит Инну Чурикову. Великая актриса умерла в середине января. По словам генерального директора театра, он планирует в «Ленком» пригласить Татьяну Васильеву. Варшавер уверен, что подобная идея имела место ранее. Но тогда Чурикова была против.

Заслуженный артист РФ, актёр Стас Садальский скептически отреагировал на заявление руководителя. Он дал комментарий по этому поводу.

«Таня большая актриса, можно спокойно пригласить ее в «Ленком». Без всяких комментариев экс-бухгалтера Варшавера в адрес умершего человека», — сказал Садальский.

По словам Стаса, несмотря на то, что Васильева примет это предложение, Чурикову заменить никто никогда не сможет. Он добавил, что Инна Михайловна была великой артисткой.

Стоит сказать, что руководитель театра Москвы пока что никак не отреагировал на слова скандального актера.