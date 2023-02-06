Сейсмолог Татевосян: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев

Сейсмическая активность в Северном Анатолийском разломе, которая и породила два мощных землетрясения в Сирии и Турции, продолжится несколько недель. При этом вероятность повторных сильных толчков остается низкой. Об этом сообщает заместитель директора ИФЗ РАН Рубен Татевосян.

"Магнитуда главного толчка была большой, из-за чего можно ждать, что будет много последующих толчков. Сейсмическая активность будет длиться еще долго. Эта серия продолжится еще не одну неделю, но чем дальше, тем более слабыми они будут", - заявил Татевосян.

Сейсмолог отмечает, что вероятность повторного появления сильных землетрясений как сегодняшнее - весьма низкая. Эксперт говорит, что связано с тем, что во время катаклизмов Северный Анатолийский разлом полностью высвободил энергию, заточенную в нем, вызвав максимально сильное проявление сейсмической активности.