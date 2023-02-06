Сибирячка Яна Барвичуте завоевала титул «Миссис Вселенная Спорта» в конкурсе красоты Болгарии

В минувшее воскресенье в болгарской Софии прошел конкурс «Миссис Вселенная». За победу в конкурсе красоты боролись 100 самых красивых женщин на планете. Среди них была 42-летняя Яна Барвичуте из Новосибирска, завоевавшая титул «Миссис Вселенная Спорта».

В 2022 году мать 2-х детей, у которой прибалтийские корни, смогла завоевать титул «Королева бизнеса России». Яна является президентом НРОО «Федерации фитнес-аэробики» и основательницей крупной в стране сетевой школы по спортивному и оздоровительному плаванию «Дельфин». Сибирячка также имеет много титулов, премий, званий. Ее имя есть в энциклопедии самых успешных людей «Who is who».

По словам красотки, в Болгарии изначально между участницами конкурса сложились весьма добрые отношения. Трения начались лишь тогда, когда приехала одна из национальных директоров. К слову, Барвичуте жила в Софии на одном этаже с украинскими девушками. По словам Яны, их отношения были спокойные и дружелюбные.