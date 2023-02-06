Стартовали съёмки приключенческого реалити-шоу «Новые звёзды в Африке»

Начались съемки экстремально-приключенческого шоу от канала ТНТ «Новые звёзды в Африке». Проходят они в ЮАР. Авторы проекта обещают иные правила, жесткие испытания, появление ярких участников. В эфир выйдет передача в 2023 года, ближе к весне.

На старте у всех участников не будет ничего: еды, вещей первой необходимости. Игроки должны проходить испытания так, чтобы заработать монеты, которые затем смогут потратить в специальном киоске. Ассортимент ларька меняется от серии к серии.

Как утверждают авторы реалити-шоу, одна из его целей — проверить, «настоящими» ли окажутся участники, ведь в Африке сбрасываются фильтры соцсетей, звезды предстают перед зрителем такими, какие есть на самом деле.

Добавим, по словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, в этом году руководство канала решило в сетку вещания поставить сразу 3 реалити-шоу, так как российские зрители этот жанр любят.