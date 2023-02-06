Телеведущая Елена Летучая оказалась в морге во время съемок сериала «Патриот»

Российская телеведущая и актриса Елена Летуча поделилась своими впечатлениями после съемок в телевизионном сериале «Патриот».

Теледива отметила во время беседы с журналистами, что во время съемочного процесса пришлось сыграть труп, причем в настоящем морге.

Звезда призналась, что атмосфера, созданная на съемочной площадке, ее немного напугала.

«Честно говоря, нет у меня на этот счет каких-либо предрассудков, это просто роль. Мне было очень интересно. Однако, когда на палец повесили «табличку мертвеца», то стало, откровенно говоря, немного страшно», — заявила Елена.

При этом Летучая добавила, что в сериале «Патриот» у нее была небольшая роль. Но несмотря на это, она была очень рада принять участие в процессе съемок нового кинопроекта.