Телеведущая Яна Чурикова рассказала правду о постановках на проекте «Фабрика звезд»

Телеведущая Яна Чурикова вела популярное музыкальное шоу под названием «Фабрика звезд». Сейчас она занята вокальным проектом «Голос. Дети». Также ведущая принимает активное участие в YouTube-программе о «Фабрике звезд».

В проекте «Надо обсудить» Яна рассказала несколько секретов «Фабрики звезд». В частности, высказалась Чурикова о романтических отношениях между всеми участниками. По словам звезды, бракосочетание Ирины Дубцовой и Романа Черницына и Ирины прошло из-за настояния сценаристов. Также теледива вспомнила о Тимати и Алексе. Она отметила, что продюсер шоу Лина Арифулина посоветовала рэп-исполнителю обратить внимание на эффектную исполнительницу.

«Если зрители пережили эмоции, то по барабану как это произошло. Думали, Ираклий бегал за Гагариной, а он по всем сходил с ума. Как смонтируешь, так будет», - призналась Чурикова.

Также она добавила, что симпатия между звездными участниками нередко перерастала в серьезные отношения.



