Уехавшая из страны Заворотнюк подогрела слухи о конфликте с Петром Чернышевым

Анна Завортнюк всегда поздравляет близких людей с праздниками. Но день рождение своего отчима Петра Чернышева девушка проигнорировала. Ранее СМИ писали, что модель находится в плохих отношениях с фигуристом. Ситуация с поздравлением только подогрела эти слухи.

В начале зимы Анна уехала в Дубай. После новогодних каникул спортсмен тоже пропал с радаров. Никто не знает, где фигурист сейчас находится. На сообщения он не отвечает.

Напомним, уже более 3-х лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. В СМИ поступает противоречивая информация о ее лечении и самочувствии, поскольку члены семьи отказывают говорить на эту тему. По слухам, последние полгода артистка находится под наблюдением врачей в больнице.