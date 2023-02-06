Любовь Успенская рассказала в эфире телешоу «Три аккорда», что ее бил по голове смычком отец

Советская и российская эстрадная певица Любовь Успенская в эфире телешоу «Три аккорда» в беседе вспомнила, как она еще в детстве занималась музыкой вместе со своим отцом.

После выступления Вадима Казаченко на композицию «Шел трамвай 10-й номер» 68-летняя исполнительница вспомнила, как она когда-то играла эту песню.

«Эту композицию мой папа наяривал на скрипке. В три часа утра он мог прийти подвыпившим, поднять меня с кровати. Играл на скрипке, я ему всегда подыгрывала. Иногда неправильную ноты брала, тогда он по голове меня смычком бил», — поделилась Любовь Залмановна.

В ответ на такой откровенный рассказ Успенской музыкант Александр Новиков пошутил:

«Люба, хорошо, что папа играл на скрипке, не на контрабасе».