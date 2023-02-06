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В Иванове местный житель сделал предложение девушке на концерте рэпера Басты

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В Иванове местный житель сделал предложение девушке на концерте рэпера Басты
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Фото из открытых источников

В минувшую субботу, 4 февраля, в Иванове состоялся концерт Басты. Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (настоящее имя артиста) выступил во Дворце игровых видов спорта.

Но на этот раз не обошлось без одной популярной «фишки». Не секрет, что на своих концертах артист позволяет молодым людям делать предложение руки и сердца. В минувших выходных дача улыбнулась мужчине. Рэпер пригласил на сцену пару, где молодой человек сделал предложение избраннице.

«Милая, ласковая, обаятельная, ласковая, смелая и нежная Лена. С твоим появлением жизнь заиграла у меня новыми красками», - сказал мужчина.

Стоит сказать, что девушка согласилась выйти замуж. После этого в ДИВС раздались аплодисменты и крики. Василий жениху вручил букет цветов, обняв пару. 

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