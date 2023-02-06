В Казахстане отменили выступления супруга певицы Наташи Королевой Сергея Глушко

Накануне в прессе появилась информация о том, что муж знаменитой российской певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) не сможет выступить в Казахстане. Его выступление на спектакле "НеДетские басни" в Алма-Ате было отменено.

Как стало сегодня известно, причина отмены кроется в политических взглядах стриптизера. Не секрет, что Тарзан неоднократно публично высказывался за проведение СВО и признавался в своей любви к РФ. Также супруг артистки заявил, что если ему придет повестка из военкомата, то он не собирается уклоняться, а обязательно пойдет на фронт.

Добавим, что официальные причины отмены концерта танцора не озвучены. Также неизвестно, почему договор, предполагающий сотрудничество с Сергеем, не был вовремя подписан.