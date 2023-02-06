В ресторанах Екатеринбурга появилось больше полусотни квизов и викторин

В России стремительно набирает популярность квизов - викторин, которые проводятся в барах или ресторанах каждую неделю. Люди объединяются в команды, а затем состязаются на логику и сообразительность. Но это не скучная игра, а праздник с едой, музыкой, выпивкой, шутками, поэтому они успели завоевать такую огромную аудиторию.

В Екатеринбурге проводят полусотни различных квизов. Объединяют их схожие правила. Все участники преодолевают несколько туров. Они отвечают на вопросы с видео, текстом, музыкой, картинками. Тематика заданий — разная: фильмы, сериалы, мировая литература, спорт, музыкальные жанры. Огромной популярностью пользуются ностальгические игры, который посвящены периодам из девяностых и нулевых годов.