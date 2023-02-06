Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые стали наставниками шоу «Голос»

Названы наставники 11-го сезона вокального шоу «Голос». Как сообщается в пресс-службе Первого канала, звездными наставниками в новом сезоне станут Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Антон Беляев, Баста. Для Преснякова в проекте это дебют, а Беляев окажется в красном кресле тоже впервые. Ранее он был одним из участников второго сезона музыкального конкурса.

Из тысяч претендентов, которые прислали заявки, в слепые прослушивания было допущено больше сотни самых лучших в стране вокалистов, которые показали себя успешно на кастингах. Это как профессионалы, так и обычные люди любых возрастов, посланцы из разных уголков СНГ и РФ.

Съемки «Голоса» начинаются в феврале в Москве. Скоро телешоу выйдет в эфиры Первого канала. Дату премьеры объявят немного позже. Ведущей проекта станет Яна Чурикова.