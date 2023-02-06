Yandex.RTB

Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые стали наставниками шоу «Голос»

Image 16+
Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые стали наставниками шоу «Голос»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Названы наставники 11-го сезона вокального шоу «Голос». Как сообщается в пресс-службе Первого канала, звездными наставниками в новом сезоне станут Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Антон Беляев, Баста. Для Преснякова в проекте это дебют, а Беляев окажется в красном кресле тоже впервые. Ранее он был одним из участников второго сезона музыкального конкурса.

Из тысяч претендентов, которые прислали заявки, в слепые прослушивания было допущено больше сотни самых лучших в стране вокалистов, которые показали себя успешно на кастингах. Это как профессионалы, так и обычные люди любых возрастов, посланцы из разных уголков СНГ и РФ.

Съемки «Голоса» начинаются в феврале в Москве. Скоро телешоу выйдет в эфиры Первого канала. Дату премьеры объявят немного позже. Ведущей проекта станет Яна Чурикова.

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса Людмила Поргина: «Марк Варшавер мне просто мстит»

Сегодня, 11:05

Александр Олешко впервые проинформировал о конфликте со Спартаком Мишулиным

Сегодня, 10:57

«Царьград»: Дмитрия Назарова заподозрили в работе на ЦРУ

Сегодня, 10:49

Бейонсе не смогла получить статуэтку «Грэмми» из-за того, что застряла в пробке

Сегодня, 10:22

Британская рок-группа URIAH HEEP отменила свой концерт в Екатеринбурге

Сегодня, 10:13

В ресторанах Екатеринбурга появилось больше полусотни квизов и викторин

Сегодня, 10:03

Российский композитор Игорь Матвиенко выступает против песен с фальшивым патриотизмом

Сегодня, 09:57

Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые стали наставниками шоу «Голос»

Сегодня, 09:50

Одноклассник SHAMAN'а: «В школе девочки на него внимания не обращали, он был себе на уме»

Вчера, 20:19

Пользователи в Сети сравнили с пижамой новый наряд Ольги Бузовой на отдыхе в ЮАР

Вчера, 20:09

Валерия Ланская впервые высказалась о болезни фигуриста Романа Костомарова

Вчера, 20:03

Историк моды Васильев предупредил Брутян о возможной измене Прилучного

Вчера, 20:02

Сборы фильма «Чебурашка» превысили шесть миллиардов рублей

Вчера, 19:51

Белгородский художник Новиков увидел в изображённой им иконе образ Путина

Вчера, 17:38

НТВ: Актер Константин Соловьев проинформировал о неудачной попытке суицида из-за неразделенной любви

Вчера, 17:14

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань продемонстрировала свою фигуру в купальниках

Вчера, 17:01

Стас Круглицкий во время частичной мобилизации покинул территорию РФ из-за переживаний матери

Вчера, 16:23

В федеральном эфире показали документальный фильм об артистах из Сибая, находящихся в зоне СВО

Вчера, 16:02

«Неприятный осадочек!». Финал «Ледникового периода» понравился не всем зрителям

Вчера, 15:50

Актер Сергей Писаренко мог пропасть с экранов из-за своей позиции по СВО

Вчера, 14:13

Появились новые детали побега мобилизованных граждан РФ из поезда в Воронеже
  • Вчера, 16:15

Появились новые детали побега мобилизованных граждан РФ из поезда в Воронеже

15 мобилизованных без разрешения командования покинули поезд 4 февраля 2023 года в Воронежской области. Как пишет «КоммерсантЪ», при этом вернулись

Посёлок и хутор в Белгородской области 5 февраля подверглись обстрелу ВСУ
  • Вчера, 17:46

Посёлок и хутор в Белгородской области 5 февраля подверглись обстрелу ВСУ

Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской

В Петербурге началась массовая отмена и перенос концертов топовых концертов
  • Вчера, 10:39

В Петербурге началась массовая отмена и перенос концертов топовых концертов

В Петербурге продолжают массово отменять или переносить выступления. В частности, были отменены концерты Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, которые

Белгородский художник Новиков увидел в изображённой им иконе образ Путина
  • Вчера, 17:38

Белгородский художник Новиков увидел в изображённой им иконе образ Путина

3 февраля 2023 года в Белгороде прошла выставка «Художники Донбасса — Белгородчине». Она получила президентский грант. Всего представлено зрителям

Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин заявил, что артисту пора прекратить все концерты
  • 3-02-2023, 21:13

Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин заявил, что артисту пора прекратить все концерты

Лозунг певца Валерия Меладзе, который тот выкрикнул на новогоднем концерте в Дубае, наделал много шума в РФ. Народный депутат Государственной думы

Новый проект Ларисы Долиной и Вали Карнавал негативно воспринят российскими зрителями
  • Вчера, 10:11

Новый проект Ларисы Долиной и Вали Карнавал негативно воспринят российскими зрителями

После начала СВО на Украине многие развлекательные передачи перестали выходить на российских телеканалах. Но на место подзабытым шоу пришли новые

Новости партнеров
Новости партнеров
В «Екатеринбурггазе» ответили на жалобы горожан на неприятный запах газа
  • 4-02-2023, 21:50

В «Екатеринбурггазе» ответили на жалобы горожан на неприятный запах газа

В «Екатеринбурггаз» ответили на многочисленные жалобы жителей Уралмаша, а также Эльмаша о неприятном запахе, который похож на газ. По данным, в

Superjob: Екатеринбурженки испытывают негативные эмоции от использования новых феминитивов
  • Вчера, 13:45

Superjob: Екатеринбурженки испытывают негативные эмоции от использования новых феминитивов

В Екатеринбурге раздражение от новых феминитивов в основном испытывают женщины. Данными исследования поделились аналитики крупнейшего сервиса по

«АиФ»: Врач-терапевт Назаров разъяснил, как нужно собрать ртуть из разбившегося градусника
  • Вчера, 18:02

«АиФ»: Врач-терапевт Назаров разъяснил, как нужно собрать ртуть из разбившегося градусника

Врач-терапевт Александр Назаров из Тюмени рассказал, что нужно делать, если разбился ртутный градусник, и как правильно собрать ртуть. Накопление

«Газета.Ru»: женщинам, которые больше не планируют детей, посоветовали удалить яичники
  • Вчера, 20:35

«Газета.Ru»: женщинам, которые больше не планируют детей, посоветовали удалить яичники

Ученые призвали женщин удалять фаллопиевые трубы и яичники, если они не планируют заводить детей для того, чтобы избежать рака яичников. Рак яичников