Владимир Пресняков заявил о желании стать отцом в четвертый раз

Владимир Пресняков счастлив в браке с женой Натальей Подольской. У 54-летнего певца подрастает старший сын Никита от артистки Кристины Орбакайте, а также еще двое мальчиков от нынешней супруги. Фанаты регулярно спрашивают, когда в звездной семье появится дочка.

Недавно музыкант сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что давно мечтает о девочке. По словам исполнителя, для него семья находится на первом месте, затем все остальное. У супругов есть Артемий и Иван, но в глубине души Пресняков мечтает о дочери.

«Как Бог даст, это дело такое, я не то что готов… Все, что с семьей связано — для меня это святое. Вообще люблю безумно детей. Когда на них смотришь — такой витамин В, солнышко, адреналин! Сам бубзиком становишься, в детство впадаешь. Это безумное счастье!» – признался Владимир.