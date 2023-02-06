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"Завтра сажусь на Миг-29": Пригожин пригласил Зеленского встретиться в небе над Бахмутом

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"Завтра сажусь на Миг-29": Пригожин пригласил Зеленского встретиться в небе над Бахмутом
Военные новости
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «встретиться в небе» после боевого вылета на СУ-24.

Предприниматель «доложил» Зеленскому, что самолет успешно атаковал позиции украинской армии. Кроме того, в видеообращении он озвучил президенту Украины свое предложение, отметив, что от результата встречи будет зависеть судьба Артемовска.

«Завтра сажусь на Миг-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — передает его слова пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее стало известно, что Пригожин в составе экипажа ЧВК «Вагнер» атаковал цели противника в Бахмуте. Уточняется, что он находился в самолете в качестве штурмана.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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