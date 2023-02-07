19-летняя актриса «Ворониных» Мария Ильюхина готовится к партнерским родам

Звезда российского сериала «Воронины» Мария Ильюхина совсем скоро станет мамой. 19-летняя артистка кино призналась, что она сильно переживает перед будущими родами.

По словам молодой актрисы, она по жизни эмоциональный человек, поэтому в такой ответственный момент может слегка поддаться панике. Для того, чтобы роды прошли в максимально спокойной атмосфере, с ней во время всего процесса рядом будет любимый супруг, футболист Алексей Шаров.

Я человек сентиментальный. Из-за этого могу запутаться, мне необходимо, чтобы со мной был близкий, родной человек, а особенно в такие важные минуты.

Будущая мама также отметила, что решение о партнерских родах они с избранником принимали вместе. Ильюхина добавила, что она свою точку зрения никому не навязывает, и это ее личный выбор.